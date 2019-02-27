В Ярославской области собственник коллектора заплатит 400 тысяч рублей за утечку канализации
– В ходе недавнего рейда обнаружен сброс неочищенных сточных вод, который поступает непосредственно в Гремячевский ручей, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Возбуждено дело об административном правонарушении. Также выдано предписание об устранении данного нарушения собственником объекта в срок до 15 марта.
Собственником коллектора является АО «Техническая бумага». А согласно законодательству, использование водоохранной зоны с нарушением ограничений, установленных Водным кодексом РФ, предусматривает штрафы для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
В целом в 2018 году департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области выявлено 67 нарушений водного законодательства. Все виновники привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU