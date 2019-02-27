Родители ярославских школьников испытали ЕГЭ на себе

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-27T15:02:28+03:00

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Родители ярославских учеников вновь оказались на школьной скамье. Регион присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» . Взрослые прошли всё: от рамки металлоискателя до результатов экзамена.

- Благодаря этой акции родители могут на себе ощутить, что ожидает их ребенка во время сдачи ЕГЭ, - отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Так, новоиспеченные «ученики» узнали, как проходит регистрация, как будут рассаживаться их дети по аудиториям, и за какими рабочими местами им предстоит сдавать экзамен, как печатают и сканируют КИМы

ИСТОЧНИК KP.RU