На приведение в порядок ярославского стадиона «Славнефть» потратят почти 90 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-27T14:22:43+03:00

На реконструкцию ярославского стадиона "Славнефть" потратят почти 90 миллионов рублей. Фото: Правительство Ярославской области

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54,7 млн рублей на этот проект поступят из федерального бюджета в рамках реализации концепции наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Правительством России. Финансирование из областного и местного бюджетов составит еще порядка 35 млн рублей.

По проекту реконструкции планируется заменить футбольное покрытие, обустроить беговые дорожки и площадку для воркаута. Все объекты будут сертифицированы.

Накануне мундиаля на стадионе «Славнефть» был построен новый павильон с раздевалками для команд, конференц-залом, помещениями для обслуживающего персонала, медицинским и массажным кабинетами.

В рамках следующего этапа футбольное покрытие на стадионе заменят на современное искусственное, реконструируют по современным стандартам легкоатлетический сектор, а также зоны для индивидуальных занятий футболистов и зоны для разминки игроков. Все это позволит повысить доступность спортивного объекта, снизить финансовые затраты на его содержание и продлить срок эксплуатации стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU