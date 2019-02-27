В центре Ярославля ограничат парковку автомобилей

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-27T13:50:44+03:00

Произойдет это с 19 марта текущего года

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Пресс-служба мэрии Ярославля сообщает, что в самом центре столицы Золотого кольца на участке улицы Володарского от улицы Некрасова и Кучерского переулка будет ограничена не только парковка автомобилей, но и их стоянка.

Остановку и стоянку транспортных средств ограничат по четной стороне. Введение ограничения связано с увеличением пропускной способности дорожной артерии.

Напоминаем, что в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий «Главная Масленица Страны-2019», фестиваля « Яркая масленица», атлетического кросса «Ярославский медведь» с 3 по 10 марта в центральной части города вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств.

Временное ограничение движения транспортных средств будет действовать 3 марта с 7 часов утра до 21 часа на улицах, ограниченными участками улиц: Первомайская, Которосльная набережная, Максимова, Нахимсона, Советская, Волжская набережная. Также в центральной части вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации и быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU