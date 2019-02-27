2019-02-27T13:50:44+03:00
Общество

В центре Ярославля ограничат парковку автомобилей

Произойдет это с 19 марта текущего года
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В центре Ярославля ограничат парковку и стоянку автомобилей.В центре Ярославля ограничат парковку и стоянку автомобилей.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Пресс-служба мэрии Ярославля сообщает, что в самом центре столицы Золотого кольца на участке улицы Володарского от улицы Некрасова и Кучерского переулка будет ограничена не только парковка автомобилей, но и их стоянка.

Остановку и стоянку транспортных средств ограничат по четной стороне. Введение ограничения связано с увеличением пропускной способности дорожной артерии.

Напоминаем, что в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий «Главная Масленица Страны-2019», фестиваля « Яркая масленица», атлетического кросса «Ярославский медведь» с 3 по 10 марта в центральной части города вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств.

Временное ограничение движения транспортных средств будет действовать 3 марта с 7 часов утра до 21 часа на улицах, ограниченными участками улиц: Первомайская, Которосльная набережная, Максимова, Нахимсона, Советская, Волжская набережная. Также в центральной части вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации и быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вы только посмотрите на этих красоток! В Ярославле прошли открытые соревнования по чирлидингу
Ярославские родители написали текстовое на ЕГЭ
В Ярославле ребенка с одним глазом лишили инвалидности: отец обжалует решение медико-социальной экспертизы
В Ярославской области собственник коллектора заплатит 400 тысяч рублей за утечку канализации
Родители ярославских школьников испытали ЕГЭ на себе
На приведение в порядок ярославского стадиона «Славнефть» потратят почти 90 миллионов рублей
Кто стал Сударыней Масленицей в этом году?
В Ярославской области сгорело несколько иномарок
В Брагино пешеход попал под колеса автомобиля
Наглые женщины входят в доверие к старикам и грабят их: в Ярославской области лжеврач и социальная работница украли более 100 тысяч рублей
В Рыбинске снежная лавина раздавила иномарку
Столб вырвало с корнем: на ЮЗОД в Ярославле вдребезги разбилась иномарка
В этом году в Рыбинске благоустроят 14 дворов, стадион и парк
Почему «Любовью не шутят»
В Ярославле женщина-работодатель не выдала трудовые книжки сотрудникам и попала под статью
Молодой житель Ярославской области до смерти запинал 40-летнюю женщину