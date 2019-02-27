2019-02-27T13:24:40+03:00
Общество

Кто стал Сударыней Масленицей в этом году?

За почетное звание сражались 13 девушек
Екатерина РЯБЦЕВА
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Выиграла титул артистка народного молодежного театра и студентка ЯГПУ Анастасия Саханова/ФОТО: Главная-масленица.рфВыиграла титул артистка народного молодежного театра и студентка ЯГПУ Анастасия Саханова/ФОТО: Главная-масленица.рф
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В Ярославле определили Сударыню Масленицу. Конкурс начался в феврале, а за почетное звание боролись 13 претенденток. Девушки-красавицы показали, какими они могут быть затейницами – проводили игры и массовые мероприятия. В финал попало 3 претендентки, после чего на портале «Главная-масленица.рф» началось онлайн-голосование. Выиграла титул артистка народного молодежного театра и студентка ЯГПУ Анастасия Саханова. Она набрала более 6 тысяч голосов. Но быть Сударыней Масленицей не так и просто – в ближайшее время девушка приступит к своим праздничным обязанностям.

Что ожидает гостей и жителей Ярославля, где будут самые веселые мероприятия и самые вкусные блины, читайте в нашем материале

ИСТОЧНИК KP.RU

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