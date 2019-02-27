В Ярославской области сгорело несколько иномарок
В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали о ночных происшествиях
Во время пожара никто не пострадалФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Ярославле во вторник, 26 февраля, на Полиграфической, 4/94 вспыхнула машина. Сигнал о ЧП поступил на пульт МЧС в 23:40. У «Форда» выгорел салон и моторный отсек.
Уже на утро, 27 февраля, тушить пришлось «Рено» - иномарка вспыхнула в деревне Большое Займище под Рыбинском в 8:18. Машина сгорела полностью.
К счастью, ни в том, ни в другом случае люди не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU