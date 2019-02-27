В Брагино пешеход попал под колеса автомобиля

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-27T13:07:17+03:00

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Вечером, 26 февраля, на въезде в Брагино в Ярославле под колеса автомобиля попал пешеход. ДТП произошло около 19:20 на Ленинградском проспекте, недалеко от перекрестка с улицей Елены Колесовой.

Известно, что за рулем «Форда» находился 22-летний молодой человек. Пешеход, который каким-то образом оказался посреди проезжей части на неосвещенном участке дороги, с травмами доставлен в больницу. Ему 53 года.

На кадрах с видеорегистратора видно, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель начал тормозить, но на скользкой дороге это оказалось не эффективно. Пешехода отбросило на проезжую часть

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/694359" frameborder="0"></iframe> В Брагино сбили пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU