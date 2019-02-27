В Брагино пешеход попал под колеса автомобиля
Вечером, 26 февраля, на въезде в Брагино в Ярославле под колеса автомобиля попал пешеход. ДТП произошло около 19:20 на Ленинградском проспекте, недалеко от перекрестка с улицей Елены Колесовой.
Известно, что за рулем «Форда» находился 22-летний молодой человек. Пешеход, который каким-то образом оказался посреди проезжей части на неосвещенном участке дороги, с травмами доставлен в больницу. Ему 53 года.
На кадрах с видеорегистратора видно, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель начал тормозить, но на скользкой дороге это оказалось не эффективно. Пешехода отбросило на проезжую часть
В Брагино сбили пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU