Наглые женщины входят в доверие к старикам и грабят их: в Ярославской области лжеврач и социальная работница украли более 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-27T13:02:24+03:00

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Пенсионеры из Угличского района обратились в полицию с заявлением о краже денег. У 82-летней женщины и 79-летнего мужчины украли более 93 тысяч рублей. К ним в доверие вошла женщина, которая прикидывалась врачом. Она пришла к ним, предлагая оказать медицинскую помощь. После того как лжедоктор покинула пожилых людей, они не досчитались своих сбережений и обратились к сотрудникам полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Не менее наглое ограбление бабушки случилось во Фрунзенском районе. К 83-летней женщине пришла якобы социальная служащая, которая рассказала о прибавке к пенсии. Когда та ушла, пенсионерка увидела, что у нее пропало 34 тысячи рублей.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU