2019-02-27T13:04:08+03:00
Происшествия

В Рыбинске снежная лавина раздавила иномарку

Год назад в этом же месте произошло такое же ЧП
Роман Рыжиков
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Фото: Татьяна Королькова, ПОдслушано в Рыбинске / vk.comФото: Татьяна Королькова, ПОдслушано в Рыбинске / vk.com
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В Рыбинске, на Волочаевской, 49, с крыши дома на иномарку сошла снежная лавина. Машина серьезно пострадала. Но самое интересное – по словам очевидцев, год назад в этом месте произошло точно такое же происшествие.

- Точно там же пострадали 2 иномарки, хорошо, что люди не пострадали, - пишет Евгений Макалов.

- Ой, зимой лучше вообще к этому дому не подходить, - пишет Ирина Иванова. – Помню, как огромные льдины летели с крыши вместе с металлическим ограждением, которое должно было сдержать эту снежную массу.

Напомним, в Ярославле на внедорожник с людьми свалилась глыба льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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