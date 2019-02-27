В Рыбинске снежная лавина раздавила иномарку
Год назад в этом же месте произошло такое же ЧП
Фото: Татьяна Королькова, ПОдслушано в Рыбинске / vk.com
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В Рыбинске, на Волочаевской, 49, с крыши дома на иномарку сошла снежная лавина. Машина серьезно пострадала. Но самое интересное – по словам очевидцев, год назад в этом месте произошло точно такое же происшествие.
- Точно там же пострадали 2 иномарки, хорошо, что люди не пострадали, - пишет Евгений Макалов.
- Ой, зимой лучше вообще к этому дому не подходить, - пишет Ирина Иванова. – Помню, как огромные льдины летели с крыши вместе с металлическим ограждением, которое должно было сдержать эту снежную массу.
Напомним, в Ярославле на внедорожник с людьми свалилась глыба льда.
ИСТОЧНИК KP.RU