В Рыбинске снежная лавина раздавила иномарку

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-27T13:04:08+03:00

Год назад в этом же месте произошло такое же ЧП

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске, на Волочаевской, 49, с крыши дома на иномарку сошла снежная лавина. Машина серьезно пострадала. Но самое интересное – по словам очевидцев, год назад в этом месте произошло точно такое же происшествие.

- Точно там же пострадали 2 иномарки, хорошо, что люди не пострадали, - пишет Евгений Макалов.

- Ой, зимой лучше вообще к этому дому не подходить, - пишет Ирина Иванова. – Помню, как огромные льдины летели с крыши вместе с металлическим ограждением, которое должно было сдержать эту снежную массу.

Напомним, в Ярославле на внедорожник с людьми свалилась глыба льда.

ИСТОЧНИК KP.RU