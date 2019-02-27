Столб вырвало с корнем: на ЮЗОД в Ярославле вдребезги разбилась иномарка

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-27T13:06:04+03:00

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На Юго-Западной окружной дороге в Ярославле сегодня, 27 февраля, произошло серьезное ДТП. Иномарка на полном ходу снесла столб. От удара «Пежо» разбилась вдребезги.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что пострадавших в аварии нет.

Ярославцы сетуют на то, что вместе со снегом растаял и асфальт. На самом деле, состояние дорог во всех районах города оставляет желать лучшего. Так, например, на Октябрьском мосту насчитали 50 крупных ям только в одну сторону. Объезжая ямы на дороге или попадая в них на большой скорости, водители создают аварийные ситуации или теряют управление.

Между тем нашлось и противоположное мнение:

- Вот вы говорите, что там ехать нереально, однако же человек разогнался да так, что с корнем сшиб столб. Значит, не такая плохая дорога, если могут позволить себе очень быстро ехать? – пишет Антон Крулев в группе «Подслушано в Ярославле» в Вконтакте.

Фото: "Подслушано в Ярославле" / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU