2019-02-27T11:42:43+03:00
Общество

В этом году в Рыбинске благоустроят 14 дворов, стадион и парк

На муниципальной комиссии отобрали предлагаемые жителями объекты, руководствуясь объемом бюджета
Екатерина РЯБЦЕВА
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Также на 2019 год запланировано благоустройство стадиона рядом со школами № 18 и № 28 и парка в микрорайоне Волжский на улице Черняховского-Желябова/ФОТО: Наталия БелозероваТакже на 2019 год запланировано благоустройство стадиона рядом со школами № 18 и № 28 и парка в микрорайоне Волжский на улице Черняховского-Желябова/ФОТО: Наталия Белозерова
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В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в Рыбинске обустроят дворовые территории. Заседание областной межведомственной комиссии по отбору дворовых территорий для благоустройства состоялось 25 февраля в Ярославле. В программу на 2019 год были включены 14 объектов. Рыбинцы подготовили список из 26 дворов, а на муниципальной комиссии отобрали больше половины, руководствуясь объемом финансирования.

Таким образом, в этом году благоустроят дворы по следующим адресам: ул. К.Либкнехта,7, ул.М.Горького,3, ул. Солнечная,7а, ул. Моторостроителей, 18, ул. Моторостроителей, 20, ул. Бабушкина,9, ул. Пётра Крюкова, 3, ул. Пётра Крюкова,5, пр. Мира,23, бульвар 200 лет Рыбинск,10, ул. Фурманова,11, пр. Серова,8, пр. Серова,6, пр. Мира,11.

Также на 2019 год запланировано благоустройство стадиона рядом со школами № 18 и № 28 и парка в микрорайоне Волжский на улице Черняховского-Желябова.

– Теперь важно пройти все организационные мероприятия, связанные с бюджетным процессом, проведением аукционов и выполнить указанные работы. Ориентировочный срок заключения контрактов - май 2019 года, – прокомментировала первый заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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