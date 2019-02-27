Почему «Любовью не шутят»

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-27T11:13:44+03:00

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В минувшие выходные, 23 и 24 февраля, на камерной сцене первого русского театра состоялась первая премьера этого года. Спектакль Веры Харыбиной «Любовью не шутят» заставил зрителей и посмеяться, и подумать. Любовную комедию с элементами детектива 15 артистов Волковского наполнили одновременно и легкостью, и драмой.

По сюжету, избалованный своим статусом барон хочет поженить своего сына на своей племяннице. Молодые люди провели все детство вместе, но их встреча спустя долгие годы разлуки оборачивается трагедией. Жестокие игры в любовь, подпитываемую воспоминаниями о самых счастливых годах, втягивают в себя гораздо больше персонажей, чем нужно для счастья двоих.

К прекрасной игре актеров, живым, напряженным, захватывающим диалогам героев, острому юмору добавляются потрясающие декорации, создающие еще больший эффект погружения. Спектакль должен прийти по душе и юному зрителю, и более опытным ценителям актерского искусства.

Фото: Российский государственный академический театр имени Федора Волкова

ИСТОЧНИК KP.RU