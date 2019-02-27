2019-02-27T10:49:56+03:00
Происшествия

В Ярославле женщина-работодатель не выдала трудовые книжки сотрудникам и попала под статью

Теперь она заплатит штраф в 25 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Документы были утеряны, но восстановить их и передать подчиненным директор не смоглаДокументы были утеряны, но восстановить их и передать подчиненным директор не смоглаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В 2016 году ярославна должна была выдать 3 трудовые книжки бывшим сотрудникам своей организации, но не сделала этого. Документы были утеряны, но восстановить их и передать подчиненным директор не смогла. Таким образом, она не исполнила решение суда. Прокуратура Ленинского района Ярославля поддержала государственное обвинение в отношении 40-летней местной жительницы. Теперь женщина заплатит судебный штраф в 25 тысяч рублей. С назначением меры уголовно-правового характера уголовное дело прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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