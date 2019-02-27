Молодой житель Ярославской области до смерти запинал 40-летнюю женщину
Трагедия произошла под Переславлем
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27-летний житель Переславского района предстал перед судом за убийство. Мужчина жестоко избил свою знакомую. Женщина умерла в больнице через несколько дней.
Несчастье произошло в январе в селе Берендеево. Мужчина со своей знакомой выпивали в квартире по месту жительства. Между ними произошел конфликт. Хозяин накинулся на подругу и начал бить ее ногами и руками по голове. Женщина попала в больницу, где через несколько дней умерла от полученных травм. Ей было 40 лет.
Суд назначил злоумышленнику семь лет колонии строгого режима
ИСТОЧНИК KP.RU