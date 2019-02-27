2019-02-27T10:22:34+03:00
Происшествия

В Ярославле бомж задушил арендодателя и пообещал убить свою подругу

Теперь мужчине без крыши над головой обеспечено жилье на несколько лет
Роман Рыжиков
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50-летний бездомный из Ярославля предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в убийстве и угрозе убийством. Сейчас мужчина содержится под стражей.

В январе мужчина находился в квартире одного из домов по улице Закгейма . Здесь он снимал комнату у 77-летнего хозяина. Они поссорились и бомж задушил арендодателя. А потом он пошел к своей 40-летней подруге и почему-то подумал, что она обо всем знает. На всякий случай ударил ее по лицу и пообещал, что убьет ее, если та кому-нибудь расскажет.

Раньше мужчина уже сидел за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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