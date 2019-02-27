Ярославец отдал своему другу машину за долги, но приставы арестовали авто, когда друг решил его продать

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-27T09:56:32+03:00

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Безответственный ярославец задолжал всем. Он не оплатил кредит, 44 административных штрафа, а еще был должен денег своему другу. Мужчина решил идти до конца и стал скрываться от приставов. Но судебные приставы не оставили это просто так. Они узнали, что у должника в собственности есть машина. На машину наложили запрет на регистрационные действия. Именно в этот момент ярославец отдал автомобиль своему другу в счет долга, но не предупредил его, что зарегистрировать машину тот не сможет. Друг, ничего не подозревая, дал объявление о продаже – ему были нужны деньги. Судебные приставы нашли объявление в газете, позвонили по номеру и попросили посмотреть авто. Продавец не ожидал, что представители власти явятся к нему под видом покупателей. Они описали и арестовали машину. Друг должника был в ярости: он позвонил приятелю и высказал свое негодование, не стесняясь в выражениях. Машину реализуют в счет долгов, а вот дружественное общение, наверняка, будет утрачено…

ИСТОЧНИК KP.RU