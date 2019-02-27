2019-02-27T09:56:32+03:00
Общество

Ярославец отдал своему другу машину за долги, но приставы арестовали авто, когда друг решил его продать

Машину реализуют в счет долгов по кредиту и административным штрафам
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Продавец не ожидал, что представители власти явятся к нему под видом покупателе/ФОТО: УФССП по Ярославской областиПродавец не ожидал, что представители власти явятся к нему под видом покупателе/ФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

Безответственный ярославец задолжал всем. Он не оплатил кредит, 44 административных штрафа, а еще был должен денег своему другу. Мужчина решил идти до конца и стал скрываться от приставов. Но судебные приставы не оставили это просто так. Они узнали, что у должника в собственности есть машина. На машину наложили запрет на регистрационные действия. Именно в этот момент ярославец отдал автомобиль своему другу в счет долга, но не предупредил его, что зарегистрировать машину тот не сможет. Друг, ничего не подозревая, дал объявление о продаже – ему были нужны деньги. Судебные приставы нашли объявление в газете, позвонили по номеру и попросили посмотреть авто. Продавец не ожидал, что представители власти явятся к нему под видом покупателей. Они описали и арестовали машину. Друг должника был в ярости: он позвонил приятелю и высказал свое негодование, не стесняясь в выражениях. Машину реализуют в счет долгов, а вот дружественное общение, наверняка, будет утрачено…

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Столб вырвало с корнем: на ЮЗОД в Ярославле вдребезги разбилась иномарка
В этом году в Рыбинске благоустроят 14 дворов, стадион и парк
Почему «Любовью не шутят»
В Ярославле женщина-работодатель не выдала трудовые книжки сотрудникам и попала под статью
Молодой житель Ярославской области до смерти запинал 40-летнюю женщину
В Ярославле бомж задушил арендодателя и пообещал убить свою подругу
Пункт назначения: под Ростовом из грузовика на легковушку высыпался брус
Ярославец сосчитал ямы на Октябрьском мосту, на ямочки не хватило сил
Космонавт Алексей Овчинин прибыл на Байконур
Шумная ярославна настучала полицейскому по лицу и стала подсудимой
В Ярославле жилинспекция не оштрафовала ни одну управляющую компанию за плохую уборку дворов
В Ярославской области дома умер полугодовалый малыш
Жительница Ярославской области ловко выводила деньги с карты невнимательного приятеля
Пьяный ярославец до смерти забил пожилого отца
«Ростелеком» внедрил цифровой пилот ЖКХ
Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал благоустроить парк Победы к юбилею Брагино
Ярославскую «Главную Масленицу страны» представят на международном лыжном марафоне
В Ярославле рухнувший с крыши лед проломил лавочку у подъезда
Продавщица постельного белья из Костромы обокрала ярославскую пенсионерку
Двое рецидивистов избили ярославца ради 344 рублей
Ярославским первоклашкам подарят уникальные книжки
«Локомотив» победно начал плей-офф
Ярославский «Буревестник» на выезде поквитался с питерским фарм-клубом
Из отходов со «Скоково» будут делать покрытие для дорог и спортивных площадок