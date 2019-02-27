Пункт назначения: под Ростовом из грузовика на легковушку высыпался брус
Пассажир иномарки госпитализирован
ДТП, которого боялись все после просмотра фильма ужасов, случилосьФото: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:
Помните тот страшный момент из фильма «Пункт назначения», когда из грузовика на машины, движущиеся по трассе, валятся огромные бревна? В Ярославской области произошло похожее ДТП. К счастью, никто не погиб, а груз был не такой крупногабаритный.
26 февраля около 23:45 под Ростовом из полуприцепа «МАЗ» на дорогу посыпался брус. Ехавшая на встречу на «Рено» 31-летняя девушка не смогла объехать возникшее препятствие. Произошла авария. Травмы получил 32-летний пассажир легковушки.
Полиция проводит проверку по факту случившегося
ИСТОЧНИК KP.RU