Пункт назначения: под Ростовом из грузовика на легковушку высыпался брус

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-27T09:19:33+03:00

ДТП, которого боялись все после просмотра фильма ужасов, случилось Фото: УМВД по Ярославской области

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Помните тот страшный момент из фильма «Пункт назначения», когда из грузовика на машины, движущиеся по трассе, валятся огромные бревна? В Ярославской области произошло похожее ДТП. К счастью, никто не погиб, а груз был не такой крупногабаритный.

26 февраля около 23:45 под Ростовом из полуприцепа «МАЗ» на дорогу посыпался брус. Ехавшая на встречу на «Рено» 31-летняя девушка не смогла объехать возникшее препятствие. Произошла авария. Травмы получил 32-летний пассажир легковушки.

Полиция проводит проверку по факту случившегося

ИСТОЧНИК KP.RU