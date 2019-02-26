2019-02-26T18:33:19+03:00
Общество

Космонавт Алексей Овчинин прибыл на Байконур

Уроженцу Рыбинска составят компанию астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук
Роман Рыжиков
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Фото: "КЦ Южный"Фото: "КЦ Южный"
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Рыбинский космонавт Алексей Овчинин во вторник, 26 февраля, прибыл на Байконур. Вместе с ним к полету будут готовиться астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук и их дублеры: космонавт Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган. Экипаж «Союза МС-12» завершат на космодроме подготовку к полету.

Каждый день члены команды будут проходить физподготовку и медобследования, их ждут тренировки и инструктажи. А «первая примерка» - тренировка в космическом корабле, по плану должна состояться уже завтра.

Старт запланирован на 14 марта с Байконура

ИСТОЧНИК KP.RU

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