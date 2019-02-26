Шумная ярославна настучала полицейскому по лицу и стала подсудимой
30-летняя жительница Брагино обвиняется в насилии в отношении представителя власти
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Перед судом предстанет 30-летняя жительница Дзержинского района Ярославля. Девушка обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Следственный комитет завершил расследование происшествия.
Инцидент произошел в октябре прошлого года в одном из домов по Тутаевскому шоссе. Соседи, уставшие от шума в ночное время, вызвали полицейских, чтобы те утихомирили нарушителей. Но, когда двое участковых прибыли на место, их встретила пьяная дама, и одному из них несколько раз прилетело по лицу.
Уголовное дело дебоширки направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU