2019-02-26T17:01:08+03:00
Происшествия

Шумная ярославна настучала полицейскому по лицу и стала подсудимой

30-летняя жительница Брагино обвиняется в насилии в отношении представителя власти
Роман Рыжиков
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Перед судом предстанет 30-летняя жительница Дзержинского района Ярославля. Девушка обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Следственный комитет завершил расследование происшествия.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в одном из домов по Тутаевскому шоссе. Соседи, уставшие от шума в ночное время, вызвали полицейских, чтобы те утихомирили нарушителей. Но, когда двое участковых прибыли на место, их встретила пьяная дама, и одному из них несколько раз прилетело по лицу.

Уголовное дело дебоширки направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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