2019-02-26T16:19:25+03:00
Общество

В Ярославле жилинспекция не оштрафовала ни одну управляющую компанию за плохую уборку дворов

Говорят, что пока для решения всех вопросов хватает предписаний
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Предписания со стороны МЖИ являются эффективным рычагом воздействия на работу управдомов.Предписания со стороны МЖИ являются эффективным рычагом воздействия на работу управдомов.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Ярославская муниципальная жилищная инспекция пока не оштрафовала ни одну управляющую компанию за плохую уборку дворов. Хотя только за февраль от граждан, недовольных уборкой придомовых территорий и очисткой крыш от наледи, поступило более 150 обращений. По словам руководителя инспекции Антона Кириллова, пока в качестве рычагов воздействия хватает предписаний.

- Предписания со стороны МЖИ являются эффективным рычагом воздействия на работу управдомов, - добавил Кириллов.

Инспекторы жилинспекции проверили также базы управляющих организаций и убедились в том, что количество снегоуборочной техники соответствует заявленному. Более того, все машины исправны.

В мэрии Ярославля напомнили, что за уборку крыш многоквартирных домов отвечают управляющие компании и ТСЖ. Их контактные телефоны указаны в квитанциях за коммунальные услуги. Если управдомы не реагируют на сигнал, нужно обратиться в муниципальную жилищную инспекцию по телефону (4852) 40-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шумная ярославна настучала полицейскому по лицу и стала подсудимой
В Ярославской области дома умер полугодовалый малыш
Жительница Ярославской области ловко выводила деньги с карты невнимательного приятеля
Пьяный ярославец до смерти забил пожилого отца
«Ростелеком» внедрил цифровой пилот ЖКХ
Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал благоустроить парк Победы к юбилею Брагино
Ярославскую «Главную Масленицу страны» представят на международном лыжном марафоне
В Ярославле рухнувший с крыши лед проломил лавочку у подъезда
Продавщица постельного белья из Костромы обокрала ярославскую пенсионерку
Двое рецидивистов избили ярославца ради 344 рублей
Ярославским первоклашкам подарят уникальные книжки
«Локомотив» победно начал плей-офф
Ярославский «Буревестник» на выезде поквитался с питерским фарм-клубом
Из отходов со «Скоково» будут делать покрытие для дорог и спортивных площадок