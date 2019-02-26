В Ярославле жилинспекция не оштрафовала ни одну управляющую компанию за плохую уборку дворов
Ярославская муниципальная жилищная инспекция пока не оштрафовала ни одну управляющую компанию за плохую уборку дворов. Хотя только за февраль от граждан, недовольных уборкой придомовых территорий и очисткой крыш от наледи, поступило более 150 обращений. По словам руководителя инспекции Антона Кириллова, пока в качестве рычагов воздействия хватает предписаний.
- Предписания со стороны МЖИ являются эффективным рычагом воздействия на работу управдомов, - добавил Кириллов.
Инспекторы жилинспекции проверили также базы управляющих организаций и убедились в том, что количество снегоуборочной техники соответствует заявленному. Более того, все машины исправны.
В мэрии Ярославля напомнили, что за уборку крыш многоквартирных домов отвечают управляющие компании и ТСЖ. Их контактные телефоны указаны в квитанциях за коммунальные услуги. Если управдомы не реагируют на сигнал, нужно обратиться в муниципальную жилищную инспекцию по телефону (4852) 40-99-00.
ИСТОЧНИК KP.RU