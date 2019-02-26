В Ярославле жилинспекция не оштрафовала ни одну управляющую компанию за плохую уборку дворов

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-26T16:19:25+03:00

Говорят, что пока для решения всех вопросов хватает предписаний

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Ярославская муниципальная жилищная инспекция пока не оштрафовала ни одну управляющую компанию за плохую уборку дворов. Хотя только за февраль от граждан, недовольных уборкой придомовых территорий и очисткой крыш от наледи, поступило более 150 обращений. По словам руководителя инспекции Антона Кириллова, пока в качестве рычагов воздействия хватает предписаний.

- Предписания со стороны МЖИ являются эффективным рычагом воздействия на работу управдомов, - добавил Кириллов.

Инспекторы жилинспекции проверили также базы управляющих организаций и убедились в том, что количество снегоуборочной техники соответствует заявленному. Более того, все машины исправны.

В мэрии Ярославля напомнили, что за уборку крыш многоквартирных домов отвечают управляющие компании и ТСЖ. Их контактные телефоны указаны в квитанциях за коммунальные услуги. Если управдомы не реагируют на сигнал, нужно обратиться в муниципальную жилищную инспекцию по телефону (4852) 40-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU