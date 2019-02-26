2019-02-26T13:09:30+03:00
Происшествия

Жительница Ярославской области ловко выводила деньги с карты невнимательного приятеля

А еще она уничтожила чужой паспорт
Роман Рыжиков
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За каждое из преступлений на нее завели уголовное делоЗа каждое из преступлений на нее завели уголовное делоФото: Роман Рыжиков
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Житель Переславля обратился с заявлением в полицию о том, что у него исчезли 162 тысячи рублей с карты. Деньги пропадали с ноября по январь. Только после новогодних праздников мужчина сделал выписки и узнал о пропаже. Мужчина сильно удивился, потому что ничего крупного не покупал…

В выводе денег заподозрили 38-летнюю знакомую пострадавшего. Как рассказали полицейские, она приглашала мужчину к себе домой, где они вместе выпивали. А, когда мужчина уснул, она перевела себе 99 тысяч с помощью его мобильного телефона, а уведомление об этом удалила.

В следующий раз мужчина пришел в гости с планшетом, и девушка закупилась в интернет-магазинах на еще 63 тысячи рублей.

За это на нее завели уголовное дело по статье «Кража». Еще одно – за другое злодеяние. Девушка расстригла чужой паспорт. Она искала своего знакомого, а другой мужчина не выдал ей его местонахождение. В отместку она незаметно взяла его портмоне. Картами она воспользоваться не смогла, а документ попросту испортила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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