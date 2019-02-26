2019-02-26T12:29:42+03:00
Происшествия

Пьяный ярославец до смерти забил пожилого отца

Бытовая ссора в Заволжском районе закончилась трагедией
Роман Рыжиков
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Решается вопрос о заключении его под стражуРешается вопрос о заключении его под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 22 февраля, в Заволжском районе Ярославля произошла трагедия : семейная ссора на проезде Доброхотова обернулась убийством. Погиб 58-летний мужчина.

По подозрению в особо тяжком преступлении задержали 28-летнего молодого человека – сына погибшего. Из материалов следует, что ночью пьяный мужчина избил отца так, что тот скончался на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о заключении его под стражу.

В Ярославской области мужчина жестоко убил своего приятеля. На теле покойного насчитали не менее 12 ранений

ИСТОЧНИК KP.RU

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