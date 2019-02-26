«Ростелеком» внедрил цифровой пилот ЖКХ

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-26T11:27:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная компания запустила пилотный проект по дистанционному сбору и передаче данных приборов учета тепловой энергии в Рыбинске Ярославской области. Первые умные счетчики специалисты компании установили в четырех школах, четырех детских садах и детском доме микрорайона Волжский. Устройства в реальном времени передают показания о потреблении тепла в автоматизированную информационно-измерительную систему учета энергоресурсов. Собранные таким образом данные позволяют системе рассчитать энергопотери на пути от ресурсоснабжающей организации до потребителя, а также проанализировать потребление тепла за любой период, например, в разрезе договорных нагрузок или потребленных ресурсов.

«Система контроля и учета энергоресурсов, которую мы развернули для коммунальщиков, отличается высокой скоростью внедрения и удобством использования. Причём для работы с ней не нужно никаких программ, кроме обычного браузера на компьютере, планшете или смартфоне. Это позволяет клиентам получать данные в любое время и в любом месте. «Ростелеком» обладает опытом внедрения систем «Умный дом», которые помогают автоматизировать сбор данных о потребленных ресурсах, автоматически регулировать температуру теплоносителя и создавать комфортную среду в доме», рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

«Ростелеком» предлагает предприятиям ЖКХ телематические решения «Умный дом» для контроля и регулирования работы всех домовых систем. Он в автоматическом режиме собирает показания квартирных и общедомовых счетчиков холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла. Система телеметрии помогает обнаружить изменения в объёмах расхода ресурсов и сигнализирует о возможной аварии. К «Умному дому» могут быть подключены домофоны, шлагбаумы, а также камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба компании.

ИСТОЧНИК KP.RU