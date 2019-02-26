Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал благоустроить парк Победы к юбилею Брагино
И призвал ярославцев высказывать свои предложения
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Мэр Ярославля Владимир Волков на странице в соцсетях поделился радостной новостью: губернатор одобрил дополнительные затраты на благоустройство парка Победы В Брагино.
- Все работы будем стараться завершить к празднованию юбилея Дзержинского района. Предложения и идеи пишем под постом, заявил градоначальник.
Местные жители уже предлагают установить антивандальные спортивные тренажёры для взрослых и детей, площадку для роликов и скейтборда, сделать велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, зону для выгула собак, убрать древние аттракционы…
ИСТОЧНИК KP.RU