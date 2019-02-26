Ярославскую «Главную Масленицу страны» представят на международном лыжном марафоне

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-26T10:42:44+03:00

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Уже в эти выходные, 2 и 3 марта в «Демино» пройдет 12-й международный лыжный марафон FIS/Worldloppet 2019. В гонке будут участвовать и ярославские биатлонисты. Но не только спортивными достижениями будет хвастаться Ярославская область. Здесь будет представлен фестиваль «Главная Масленица страны» .

- Гости марафона будут вовлечены в интерактивную программу, в ходе которой узнают об основных событиях масленичной недели в Ярославле, - рассказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

Масленичные батлы флешмоб в валенках, блинная эстафета, снежный тир и многое другое поднимут настроение и не дадут замерзнуть болельщикам и гостям. Кроме того, здесь состоится конкурс по приготовлению ухи!

ИСТОЧНИК KP.RU