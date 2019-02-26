2019-02-26T09:42:26+03:00
Общество

В Ярославле рухнувший с крыши лед проломил лавочку у подъезда

Если бы на скамейке сидели люди, история закончилась бы трагически
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ледяные глыбы с крыши проломили лавочку у подъезда жилого дома. Фото: «Подслушано в Ярославле»/vk.com.Ледяные глыбы с крыши проломили лавочку у подъезда жилого дома. Фото: «Подслушано в Ярославле»/vk.com.
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В Ярославле рухнувший с крыши лед проломил лавочку у подъезда. Произошло это у дома №36 по улице Лермонтова. О происшествии в группе «Подслушано в Ярославле» в сети «ВКонтакте» сообщили местные жители.

- Вот так с крыши дома на Пятерке падают глыбы льда с крыши. Не известно, не было ли рядом людей или ещё хуже сидевших на этой лавочке. Удар был бы очень сильный. В этом доме живёт моя бабушка, которой 91 год. И она часто сидела на этом месте. Хорошо, что в этот момент ее там не было и, очень надеюсь, никого другого! - написали в соцсети.

Также автор поста добавил, что эти сосульки висели больше месяца, но ни одна обслуживающая компания не убрала их с крыши. Ярославцы пишут под постом гневные комментарии. Вместе с тем, там же отписалась и мэрия Ярославля. Чиновники сообщили, что проблема взята в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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