Продавщица постельного белья из Костромы обокрала ярославскую пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-26T09:17:56+03:00

Воровка вытащила из письменного стола 86-летней бабушки все ее деньги

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В Ярославской области обокрали 86-летнюю бабушку. Преступление произошло в одном из сел Брейтовского района.

- Незнакомая женщина пришла к пенсионерке домой и предложила купить постельное белье. После ухода посетительницы хозяйка обнаружила пропажу 27 тысяч рублей, которые лежали в ящике письменного стола, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемую удалось задержать. Она оказалась 47-летней жительницей Костромской области. Женщина призналась в воровстве и вернула деньги. На преступницу завели уголовное дело.

В полиции еще раз напомнили, если вы увидите подозрительных людей, которые ходят по квартирам, сообщите об этом в полицию. А также предупредите пожилых близких о том, что возможны такие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU