2019-02-25T22:46:26+03:00
Спорт

«Локомотив» победно начал плей-офф

В первом матче с «Сочи» ярославцы одержали волевую победу
Виктор ПОЛЯК
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«Локомотив» - «Сочи».«Локомотив» - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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О том, что плей-офф это совсем другой хоккей, говорилось давно и ожидалось. Но такого обескураживающего первого периода, вернее, первых минут, мало кто в Ярославле ожидал. Сочинцы, конечно, настраивались дать бой «бронепоезду». Но чтобы так удачно для них расклад сложился, вряд ли надеялись.

«Локомотив» - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Довольно быстро «леопарды» открыли счет. Причем, форвард гостей буквально продавил на «пятачке» нашего капитана Стаффана Кронвалла и переиграл Илью Коновалова. Было от чего расстроиться, хотя активность гостей и была заметна, но не до гола же! Мало того. Через пять минут судьи умудряются на ровном месте оставить ярославцев втроем, удалив сначала Якуба Накладала за сомнительное нарушение, а при вбрасывании шайбы дважды зафиксировав неверные действия и отправив Егора Аверина к Накладалу. Выстоять втроем нашим не удалось – 0:2. Горим, как шведы когда-то.

«Локомотив» - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Но вот лучше бы сочинцы не будили нашего шведа. Еще до перерыва Кронвалл был признан автором первого ответного гола в ворота Барулина, хотя завершающий штрих по шайбе между щитков вратаря делал юный Николай Коваленко. Однако судьи расценили, что Николай попал клюшкой в щитки, от которых и скользнула шайба в цель – 1:2. Уже легче стало на трибунах «Арены-2000». А во втором периоде трибуны уже могли ликовать, когда наш «бронепоезд», набрав ход, дважды огорчил Барулина. Причем, в обоих случаях результативно отметился наш швед. В первом случае Кронвалл поработал ассистентом Егора Аверина (того самого!), а во втором оказался автором гола, который в большинстве вывел «Локомотив» вперед.

«Локомотив» - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Правда, сразу после перерыва наши парни опять не сразу вошли в игру, позволив гостям еще раз испортить настроение Коновалову. Зато наш кипер просто блестяще выручил всех ярославцев, ликвидировав опаснейший выход «один в ноль» с ним. Этот эпизод оказался во многом решающим, потому что «Локомотив» был в большинстве. Не выручи Коновалов, отыграться возможно не удалось бы. Но игра перешла в овертайм, где задумка Дмитрия Квартальнова с доверием к молодым игрокам сработала по полной. Молодежь сохранила больше сил и энергии. На 4-ой минуте овертайма Коваленко стремительно ворвался в чужую зону и опасно бросил. Барулин сумел парировать шайбу, но налетавший прямо по центру Георгий Иванов мгновенно с кистей переправил ее в сетку -4:3. Волевая победа «бронепоезда».

«Локомотив» - «Сочи» - 4:3 ОТ (1:2;2:0;0:1;1:0) Счет в серии до 4-ех побед – 1:0.

«Локомотив» - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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