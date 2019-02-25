«Локомотив» победно начал плей-офф

25 Февр. 22:46 2019-02-25T22:46:26+03:00

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О том, что плей-офф это совсем другой хоккей, говорилось давно и ожидалось. Но такого обескураживающего первого периода, вернее, первых минут, мало кто в Ярославле ожидал. Сочинцы, конечно, настраивались дать бой «бронепоезду». Но чтобы так удачно для них расклад сложился, вряд ли надеялись.

Довольно быстро «леопарды» открыли счет. Причем, форвард гостей буквально продавил на «пятачке» нашего капитана Стаффана Кронвалла и переиграл Илью Коновалова. Было от чего расстроиться, хотя активность гостей и была заметна, но не до гола же! Мало того. Через пять минут судьи умудряются на ровном месте оставить ярославцев втроем, удалив сначала Якуба Накладала за сомнительное нарушение, а при вбрасывании шайбы дважды зафиксировав неверные действия и отправив Егора Аверина к Накладалу. Выстоять втроем нашим не удалось – 0:2. Горим, как шведы когда-то.

Но вот лучше бы сочинцы не будили нашего шведа. Еще до перерыва Кронвалл был признан автором первого ответного гола в ворота Барулина, хотя завершающий штрих по шайбе между щитков вратаря делал юный Николай Коваленко. Однако судьи расценили, что Николай попал клюшкой в щитки, от которых и скользнула шайба в цель – 1:2. Уже легче стало на трибунах «Арены-2000». А во втором периоде трибуны уже могли ликовать, когда наш «бронепоезд», набрав ход, дважды огорчил Барулина. Причем, в обоих случаях результативно отметился наш швед. В первом случае Кронвалл поработал ассистентом Егора Аверина (того самого!), а во втором оказался автором гола, который в большинстве вывел «Локомотив» вперед.

Правда, сразу после перерыва наши парни опять не сразу вошли в игру, позволив гостям еще раз испортить настроение Коновалову. Зато наш кипер просто блестяще выручил всех ярославцев, ликвидировав опаснейший выход «один в ноль» с ним. Этот эпизод оказался во многом решающим, потому что «Локомотив» был в большинстве. Не выручи Коновалов, отыграться возможно не удалось бы. Но игра перешла в овертайм, где задумка Дмитрия Квартальнова с доверием к молодым игрокам сработала по полной. Молодежь сохранила больше сил и энергии. На 4-ой минуте овертайма Коваленко стремительно ворвался в чужую зону и опасно бросил. Барулин сумел парировать шайбу, но налетавший прямо по центру Георгий Иванов мгновенно с кистей переправил ее в сетку -4:3. Волевая победа «бронепоезда».

«Локомотив» - «Сочи» - 4:3 ОТ (1:2;2:0;0:1;1:0) Счет в серии до 4-ех побед – 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU