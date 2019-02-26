Двое рецидивистов избили ярославца ради 344 рублей

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-26T08:55:18+03:00

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В Ярославле прошел суд над двумя жителями города 36 и 38 лет. В октябре 2017 года в подъезде дома на улице Карла Либкнехта они напали на незнакомого мужчину.

- Злоумышленники нанесли ему удары по голове и телу, сбили с ног, а затем похитили документы и банковскую карту, с которой в тот же день сняли 344 рубля, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Ленинский районный суд признал нападавших виновными в совершении грабежа и приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Стоит отметить, что ранее оба мужчины уже были судимы. Но, как видим, на путь исправления они так и не встали.

ИСТОЧНИК KP.RU