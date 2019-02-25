Ярославский «Буревестник» на выезде поквитался с питерским фарм-клубом

25 Февр. 21:46 2019-02-25T21:46:26+03:00

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Заключительные свои игры регулярной части чемпионата суперлиги «Буревестник» начал в Петербурге встречей со своим «обидчиком» из резерва местного «Зенита», которому подопечные Михаила Терехова парадоксально уступили в последней четверти дома. Для питерцев, прочно тогда гнездившихся на последнем месте, та победа стала первой в сезоне. Но за прошедшие месяцы ряды «Бури» существенно укрепились, да и характер команды стал по-настоящему боевым. Вот эта боевитость ярославцев уже за какие-то пять минут матча в Питере позволила довести отрыв в счете до двузначного – 14:4. Можно было ожидать, что этот перевес будет нарастать, тем более, что плотно опекаемые хозяева никак не могли преодолеть ярославский прессинг и судорожно мазали из всех «орудий», то есть – позиций. До конца четверти перевес «Бури» еще продержался (18:11), но дальше наши парни явно сбавили в защите, чем позволили «зенитчикам» совершить сокрушительный для нас рывок. Эти 18 набранных за 10 минут очков маячили на табло целых шесть минут!

«Бурю» словно укротили, а все попытки атак обрывались промахами, пока Владимир Белов не прервал эту полосу невезения. Но счет уже к той минуте был катастрофический – 18:29. Надо отдать должное и команде, и тренерам, что пришли в себя и в свою игру, сумев к большому перерыву соблюсти «приличия», уйдя на отдых при 32:36. Зато вторую половину матча прошла под шквалом «Бури». Разыгрался наш главный бомбардир Артем Бутянковс, в очередной раз закончивший матч с традиционным «дабл-дабл» с 23 очками и 11 подборами. И что особенно надо отметить, так эти 11 подборов, которые были исключительно под чужим щитом. Виртуозно действовал и наш американец Джимми Гевин, дирижировавший атаками партнеров, а также шокируя соперников мастерскими проходами на чужой щит. Довольно быстро удалось нарастить отрыв до 74:61 за семь минут до конца. Однако вновь ослабили прессинг, которым душили атаки питерцев, и постепенно отрыв сократился до тревожного – 74:71. Тем не менее, опыт наших мастеров, даже при своих ошибках, сделал итог.

«Зенит-Фарм (Санкт-Петербург) – «Буревестник» - 71 : 75(11:18, 25:14, 14:26, 21:17).

ИСТОЧНИК KP.RU