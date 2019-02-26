Ярославским первоклашкам подарят уникальные книжки

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-26T07:58:45+03:00

Они будут посвящены юбилеям Александра Пушкина и Федора Волкова

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В Ярославле всем ребятам, которые в сентябре этого года пойдут в первый класс, подарят уникальные книжки. Рабочее название издания - «У Лукоморья». Книга будет посвящена 220-летию великого русского поэта Александра Пушкина и 290-летию создателя первого в России профессионального театра Федора Волкова. Обе эти даты отмечаются в 2019 году.

- Этих деятелей культуры роднит близость к народу и широкое общественное признание творчества, - считают создатели книги.

Над содержанием работают доценты кафедры теории и истории педагогики Ярославского государственного педагогического университета Татьяна Гаврилова и Дмитрий Молоков. А художественным оформлением займется правнучка Константина Ушинского Ирина Хале. Также к разработке дизайна издания приложат руку члены Союза дизайнеров России. Департамент образования мэрии уже дал положительное заключение проекту, а финансовые вопросы издания книги возьмет на себя Фонд содействия развития Ярославля и Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU