Из отходов со «Скоково» будут делать покрытие для дорог и спортивных площадок

25 Февр. 20:34 2019-02-25T20:34:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На ярославском мусорном полигоне «Скоково» планируют запустить мусородробильный комплекс. Он будет перерабатывать шины, древесные и строительные отходы, которые до этого в регионе не перерабатывались.

– Из вторсырья будут производить песчаные материалы, щебень, щепу и резиновую крошку для изготовления безопасных покрытий спортивных и детских площадок, – рассказал генеральный директор «Скоково» Константин Симонов.

На полигоне уже создан комплекс дробления отходов, приобретены четыре самосвала КамАЗ и автогрейдер, построены дороги, сделано ограждение, куплены автомобильные весы. Кроме того, на средства межбюджетного трансферта из Москвы будут закуплены трансформаторная подстанция, необходимая для обеспечения мощности комплекса, уплотнители отходов, бульдозеры, бункеровозы, погрузчики, планируют создать станцию очистки фильтрата. Прорабатывается проект по организации на территории полигона участка для компостирования отходов. Это позволит на 30 – 35 процентов снизить объемы захоронения за счет переработки органических фракций. В этом году в регионе планируется создание трех стационарных и столько же мобильных сортировочных станций.

ИСТОЧНИК KP.RU