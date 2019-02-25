Ярославцы стали лучшими на Чемпионате России по кудо
Ярославцы стали лучшими на XXVI чемпионате России по кудо в общекомандном зачете. Соревнования прошли 24 февраля в Москве.
Также спортсмены из ярославской области отличились и в личном первенстве. Так, первое место в одной из категорий досталось борцу из Углича Роману Шибаеву. Золото и серебро среди женщин завоевали Анастасия Мошкина и Анастасия Маринина из Ярославля. Вторым в одной из категорий стал Кирилл Уткин. Бронзу получил Эльмар Алиев.
– Сборная команда Ярославской области на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в российском кудо, – прокомментировал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.
Напомним, в прошлом году ярославские спортсмены также показали высокие результаты. По итогам отбора четыре кудоиста попали в основной состав сборной России.
ИСТОЧНИК KP.RU