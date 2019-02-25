2019-02-25T19:39:43+03:00
Спорт

Ярославцы стали лучшими на Чемпионате России по кудо

Соревнования прошли 24 февраля в Москве
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцы привезли медали и кубки Чемпионата России по кудо.Ярославцы привезли медали и кубки Чемпионата России по кудо.Фото: Правительство Ярославской области
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Ярославцы стали лучшими на XXVI чемпионате России по кудо в общекомандном зачете. Соревнования прошли 24 февраля в Москве.

Также спортсмены из ярославской области отличились и в личном первенстве. Так, первое место в одной из категорий досталось борцу из Углича Роману Шибаеву. Золото и серебро среди женщин завоевали Анастасия Мошкина и Анастасия Маринина из Ярославля. Вторым в одной из категорий стал Кирилл Уткин. Бронзу получил Эльмар Алиев.

– Сборная команда Ярославской области на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в российском кудо, – прокомментировал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.

Напомним, в прошлом году ярославские спортсмены также показали высокие результаты. По итогам отбора четыре кудоиста попали в основной состав сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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