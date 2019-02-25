2019-02-25T19:27:39+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина жестоко убил своего приятеля

Преступник не меньше 12 раз ударил погибшего ножом в грудь
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области мужчина зарезал гостя.В Ярославской области мужчина зарезал гостя.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Жестокое убийство произошло 24 февраля в Ростовском районе Ярославской области. По предварительным данным следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области, 43-летний житель поселка Поречье-Рыбное зарезал своего 39-летнего знакомого. Причем, нанес погибшему не менее 12 ударов ножом в грудь.

Произошло это во время посиделок в доме убийцы. Мужчины выпивали. Внезапно между ними вспыхнула ссора и хозяин схватился за нож.

- От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Преступник задержан. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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