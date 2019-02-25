В Ярославской области мужчина жестоко убил своего приятеля
Жестокое убийство произошло 24 февраля в Ростовском районе Ярославской области. По предварительным данным следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области, 43-летний житель поселка Поречье-Рыбное зарезал своего 39-летнего знакомого. Причем, нанес погибшему не менее 12 ударов ножом в грудь.
Произошло это во время посиделок в доме убийцы. Мужчины выпивали. Внезапно между ними вспыхнула ссора и хозяин схватился за нож.
- От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Преступник задержан. На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU