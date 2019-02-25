2019-02-25T17:42:08+03:00
Происшествия

Ярославские спасатели тушили «Собаку-барабаку»

В сосисочной произошел маленький пожар
Роман Рыжиков
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Сегодня, 25 февраля, в сосисочной на улице Свободы произошло небольшое возгорание. Сигнал поступил на пульт спасателей в 11:17. На место сразу же выехали специалисты и быстро все потушили.

- Пострадавших нет. – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Яросвалской области.

Возгорание произошло на кухне, уже через десять минут после сигнала источник опасности был ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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