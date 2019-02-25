«Ростелеком» переключил на оптику более ста коммерческих объектов

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-25T16:34:32+03:00

В 2018 году Ростелеком в Ярославской и Костромской областях переключил на оптику связи более ста объектов коммерческой недвижимости

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Новые цифровые возможности стали доступны промышленными сельскохозяйственным предприятиям, торговым центрам, магазинам и аптекам по всей области. Для этого специалисты компании проложили 70 километров оптических линий и установили коммутационное оборудование. В 2019 году компания продолжит развивать оптическую сеть передачи данных, что позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все большедомов и предприятий.

«Модернизация существующей телекоммуникационной сети – одна из наших первоочередных задач. В этом году «Ростелеком» продолжит переключение корпоративных клиентов с медных линий на оптические. Ведь с надежным высокоскоростным доступом в интернет открываются все современные цифровые сервисы – от «Виртуального ЦОДа» до интерактивного телевидения. Отмечу, что небольшие предприятия могут подключить наиболее востребованные услуги в пакете «Быть в плюсе» по выгодной цене», рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

ИСТОЧНИК KP.RU