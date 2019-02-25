В Ярославле с 4 марта 57 домов могут остаться без газа

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-25T16:13:20+03:00

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В 57 домах Ярославля с 4 марта могут отключить газ. Причиной является то, что их жильцы до сих пор не заключили договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Как сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Ярославль», большинство домов из этого списка расположены в Кировском и Фрунзенском районах. В настоящее время активную работу по этим вопросам с собственниками ведут представители департамента городского хозяйства и территориальных администраций.

— Для удобства жителей мы создаём для заключения договоров площадки в районных администрациях, куда приглашаем представителей организаций, занимающихся ремонтом и обслуживанием газового оборудования. Из 144 зданий, которые первоначально попали в список на отключение, в 82 уже заключены договоры, — сообщил 25 февраля на общегородском совещании в мэрии директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.

В феврале отключения были запланированы в 36 многоквартирных домах. Но благодаря совместной работе ведомств и жителей без газа осталось только 11 из них. В мэрии напомнили, что за помощью в заключении договоров горожане могут обратиться в свои районные администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU