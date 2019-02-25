Спасо-Преображенский собор Переславля могут включить в список ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 14:56 2019-02-25T15:50:57+03:00

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Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского с валами могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас готовится номинационное досье на памятник. В нем будет представлено обоснование всемирной ценности собора, его культурной значимости для всего человечества.

– Спасо-Преображенский собор ХII века – древнейший храм Переславля-Залесского и самый ранний из сохранившихся архитектурный памятник владимиро-суздальской школы зодчества, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Он принадлежит к числу первых каменных сооружений, возведенных в середине ХII столетия. В древности он служил усыпальницей переславских удельных князей. Объект уникален.

Министерство культуры России дает на подготовку документации два года. Работа с переславским собором была начата еще в прошлом году. Теперь есть еще год на внесение корректировок.

ИСТОЧНИК KP.RU