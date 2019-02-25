В Ярославле ищут пропавшего 13-летнего подростка
В Ярославле пропал 13-летний Федор Павлюк. Полиция и родные просят откликнуться тех, кто что-либо знает о местонахождении подростка.
В пресс-службе УМВД по Ярославской области сообщили, что ребенок ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля в 9 часов утра 22 февраля. И до сих пор не вернулся.
Рост пропавшего около 170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые короткие. В момент исчезновения на Федоре была удлиненная темно-синяя куртка-парка на белом мехе с капюшоном, темно-серая вязаная шапка, наверху украшенная линзами в форме очков черного цвета, темно-синие спортивные штаны, черные берцы до середины голени на шнурках.
Если вы видели мальчика, сообщите об этом в ОМВД России по Дзержинскому району Ярославля по телефонам: (4852)55-46-53, 55-02-02, 55-47-23 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU