В Ярославле ищут пропавшего 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 14:30 2019-02-25T14:40:54+03:00

В Ярославле пропал 13-летний подросток. Фото: с сайта УМВД России по Ярославской области.

Полиция и родные просят откликнуться тех, кто знает о местонахождении Федора Павлюка

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В Ярославле пропал 13-летний Федор Павлюк. Полиция и родные просят откликнуться тех, кто что-либо знает о местонахождении подростка.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области сообщили, что ребенок ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля в 9 часов утра 22 февраля. И до сих пор не вернулся.

Рост пропавшего около 170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые короткие. В момент исчезновения на Федоре была удлиненная темно-синяя куртка-парка на белом мехе с капюшоном, темно-серая вязаная шапка, наверху украшенная линзами в форме очков черного цвета, темно-синие спортивные штаны, черные берцы до середины голени на шнурках.

Если вы видели мальчика, сообщите об этом в ОМВД России по Дзержинскому району Ярославля по телефонам: (4852)55-46-53, 55-02-02, 55-47-23 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU