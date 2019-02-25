2019-02-25T13:57:48+03:00
Общество

В Ярославле после установки видеокамер в шахтах замена лифтов пошла быстрее

Но к назначенному сроку, скорее всего, запустят не все подъемники
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле после установки видеокамер в шахтах замена лифтов пошла быстрее.В Ярославле после установки видеокамер в шахтах замена лифтов пошла быстрее.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле поставили видеокамеры, чтобы следить за работой подрядчиков по замене лифтов. Срок окончания контракта по этим работам - 15 марта. Однако у властей и жителей есть опасения, что не все лифты, которые заменяют в рамках капремонта, заработают к этому сроку. Чтобы понимать, в чем причина заминок, по поручению мэра Владимира Волкова, в некоторые шахты лифтов поместили видеооборудование. Всего на данный момент установлено 16 камер в восьми домах. В мэрии отмечают, что после этого темпы работ значительно увеличились.

- Мы установили эти камеры и практически сразу получили положительный результат. Только за последнюю неделю введены девять подъемников. Теперь по результатам видеонаблюдения будем делать соответствующие выводы и выставлять претензии, — отметил на общегородском совещании в мэрии директор ДГХ Сергей Тальянов.

На данный момент в Ярославле в эксплуатацию ввели 59 лифтов, 20 находятся в высокой степенью готовности и 28 лифтов готовы более чем на 50%. А вот на семи подрядчик к работам еще не приступал. Владимир Волков поручил ежедневно контролировать объемы работ и графики выполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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