2019-02-25T13:41:47+03:00
Происшествия

Адвокат «Общественного вердикта» требует, чтобы замначальника ИК-1 взяли под стражу

Ирина Бирюкова подала жалобу на решение о домашнем аресте дл Игита Михайлова
Роман Рыжиков
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Сейчас Михайлов находится под домашнем арестом и продолжает работать в УФСИНСейчас Михайлов находится под домашнем арестом и продолжает работать в УФСИНФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова требует, чтобы , Игита Михайлова,, заместителя начальника исправительной колонии № 1 в Ярославле, где пытали заключенного Евгения Макарова взяли под стражу. С жалобой на решение о домашнем аресте правозащитница обратилась в Ярославский областной суд.

Правозащитники считают, что Михайлов может оказывать влияние на следствие и угрожать потерпевшим – он все еще работает в УФСИН и не отстранен от должности.

На допросе один из сотрудников колонии рассказал, что на «воспитательную работу» с Макаровым ФСИНовцы получили разрешение у Михайлова, в этот день именно он был ответственным по колонии, следовательно, обо всем знал. Более того, после пыток ему показали то самое видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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