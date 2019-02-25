Адвокат «Общественного вердикта» требует, чтобы замначальника ИК-1 взяли под стражу
Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова требует, чтобы , Игита Михайлова,, заместителя начальника исправительной колонии № 1 в Ярославле, где пытали заключенного Евгения Макарова взяли под стражу. С жалобой на решение о домашнем аресте правозащитница обратилась в Ярославский областной суд.
Правозащитники считают, что Михайлов может оказывать влияние на следствие и угрожать потерпевшим – он все еще работает в УФСИН и не отстранен от должности.
На допросе один из сотрудников колонии рассказал, что на «воспитательную работу» с Макаровым ФСИНовцы получили разрешение у Михайлова, в этот день именно он был ответственным по колонии, следовательно, обо всем знал. Более того, после пыток ему показали то самое видео.
ИСТОЧНИК KP.RU