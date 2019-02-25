2019-02-25T13:42:17+03:00
Общество

Ярославцев ждут резкие перепады температуры

Из-за этого на улице ожидается гололедица и сход снега с крыш
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле ожидаются резкие перепады температуры.В Ярославле ожидаются резкие перепады температуры.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На начавшейся неделе ярославцев ждут перепады температуры. Во вторник, 26 февраля, погода будет примерно такой же, как и в понедельник – от 0 до +2 градуса днем и -1 – ночью. А вот в среду резко похолодает: днем 27 февраля синоптики прогнозируют минус 3-8 градусов в дневные часы и до -13 ночью. В четверг столбик термометра вновь поползет вверх: днем будет от -3 до +2 градусов, ночью – минус 5-10 градусов. Такой же погода будет и в пятницу, 1 марта. В первые весенние выходные опять немного подморозит – до минус 3-5 градусов днем и до минус 11-13 ночью.

При этом всю неделю будет пасмурно. Во вторник, четверг, пятницу и субботу ожидаются дождь и мокрый снег.

В таких условиях на дорогах будет образовываться гололедица, возможен сход снега с крыш. Поэтому, чтобы избежать травм, ярославцам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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