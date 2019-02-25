2019-02-25T13:03:52+03:00
Общество

Ярославцы смогут следить в режиме онлайн за перемещением уборочной техники

Программу презентовали в мэрии города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцы смогут следить в режиме онлайн за перемещением уборочной техники.Ярославцы смогут следить в режиме онлайн за перемещением уборочной техники.Фото: Мэрия Ярославля
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Ярославцы смогут следить в режиме онлайн за перемещением уборочной техники по городу. Такую программу презентовали 25 февраля на общегородском совещании в мэрии.

- Приложение еще не доработано, будем развивать этот программный продукт, — пояснил директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.

Власти пообещали, что через некоторое время, когда работа над проектом будет завершена, доступ к программе получат жители.

Также на собрании было озвучено, что уборочная техника сейчас оснащается средствами, которые позволяют отслеживать ее перемещение, а каждый район города разбили на секторы для уборки. За каждым закрепят мастеров. Во Фрунзенском районе получилось пять таких секторов, в остальных районах – по четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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