СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-25T13:03:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославцы смогут следить в режиме онлайн за перемещением уборочной техники по городу. Такую программу презентовали 25 февраля на общегородском совещании в мэрии.

- Приложение еще не доработано, будем развивать этот программный продукт, — пояснил директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.

Власти пообещали, что через некоторое время, когда работа над проектом будет завершена, доступ к программе получат жители.

Также на собрании было озвучено, что уборочная техника сейчас оснащается средствами, которые позволяют отслеживать ее перемещение, а каждый район города разбили на секторы для уборки. За каждым закрепят мастеров. Во Фрунзенском районе получилось пять таких секторов, в остальных районах – по четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU