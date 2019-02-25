Ярославцы смогут следить в режиме онлайн за перемещением уборочной техники
Ярославцы смогут следить в режиме онлайн за перемещением уборочной техники по городу. Такую программу презентовали 25 февраля на общегородском совещании в мэрии.
- Приложение еще не доработано, будем развивать этот программный продукт, — пояснил директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.
Власти пообещали, что через некоторое время, когда работа над проектом будет завершена, доступ к программе получат жители.
Также на собрании было озвучено, что уборочная техника сейчас оснащается средствами, которые позволяют отслеживать ее перемещение, а каждый район города разбили на секторы для уборки. За каждым закрепят мастеров. Во Фрунзенском районе получилось пять таких секторов, в остальных районах – по четыре.
ИСТОЧНИК KP.RU