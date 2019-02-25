День донора в Ярославле: кому можно сдать кровь и сколько за это заплатят

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-25T13:25:37+03:00

Главное в этом деле не "заработок" и дополнительные выходные а шанс помочь кому-то, кто в этом действительно нуждается Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уже в эту субботу, 2 марта, в Ярославле пройдет День донора. С 8 до 11:30 желающие, соответствующие всем критериям, могут сдать кровь и спасти чью-то жизнь. Причем сделать это не бесплатно – донорам выдадут на месте 518 рублей. Кроме того, в день сдачи крови вы можете не работать. Еще и взять дополнительный выходной в течение года.

Сдать кровь может дееспособный совершеннолетний гражданин, но только после медобследования. С собой нужно взять паспорт (важно, чтобы вы были зарегистрированы в Ярославле или области больше полугода) и СНИЛС.

Адрес: Тутаевское шоссе, 95 «В». Сюда можно доехать на троллейбусах № 3 и 4, на автобусах № 6, 10 и 23, или на маршрутке 47 и 96. Остановка «Больница № 9».

Противопоказания:

- абсолютные противопоказания: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, сифилис, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов;

- временные противопоказания: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), менструация (5 дней), аборт (6 месяцев), прививки.

Телефон: 54-03-45

ИСТОЧНИК KP.RU