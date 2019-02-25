2019-02-25T12:46:01+03:00
Спорт

В Ярославле открылось первое в России отделение скейтбординга

Тренироваться спортсмены будут на базе спортшколы № 3
Роман Рыжиков
Поделиться:
Набор в группы уже открытНабор в группы уже открытФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В 2020 году на Олимпиаде в Токио скейтбординг будет впервые включен в олимпийскую программу. В России отделение скейтбординга появилось уже сейчас, в Ярославле! Спортсмены начнут готовиться к главному спортивному событию на базе спортшколы № 3.

- В настоящее время активно ведется набор в группы, - сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. - С каждым годом скейтбординг все стремительнее набирает популярность. Это один из самых популярных видов спорта и стилей жизни!

24 февраля в "Ярбатуте" отметили открытие отделения контестом, где выступили райдеры от 13 до 35 лет из Ярославской и соседних областей. Первым шести победителям присвоили 1-й и 2-й взрослые разряды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле ищут пропавшего 13-летнего мальчика
В Ярославле после установки видеокамер в шахтах замена лифтов пошла быстрее
Ярославцев ждут резкие перепады температуры
Адвокат «Общественного вердикта» требует, чтобы замначальника ИК-1 взяли под стражу
Ярославцы смогут следить в режиме онлайн за перемещением уборочной техники
День донора в Ярославле: кому можно сдать кровь и сколько за это заплатят
Не водите в гости малознакомых женщин: после общения у рыбинца исчез телефон
В Рыбинске 19-летний парень украл винтовку и алюминиевое ведро
В Ярославле «сотрудники банка» прикололись над пенсионеркой на пять тысяч рублей
У жительницы Ярославля вытащили 20 тысяч рублей из оставленной без присмотра в больнице сумки
Иномарка вдребезги: в ДТП на дороге Ярославль – Любим пострадали четыре человека
Уточненная информация о смертельном ДТП на М8 под Ярославлем
Грабители с молотками напали на магазин в Ярославле, чтобы выпить