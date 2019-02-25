В Ярославле открылось первое в России отделение скейтбординга

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-25T12:46:01+03:00

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В 2020 году на Олимпиаде в Токио скейтбординг будет впервые включен в олимпийскую программу. В России отделение скейтбординга появилось уже сейчас, в Ярославле! Спортсмены начнут готовиться к главному спортивному событию на базе спортшколы № 3.

- В настоящее время активно ведется набор в группы, - сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. - С каждым годом скейтбординг все стремительнее набирает популярность. Это один из самых популярных видов спорта и стилей жизни!

24 февраля в "Ярбатуте" отметили открытие отделения контестом, где выступили райдеры от 13 до 35 лет из Ярославской и соседних областей. Первым шести победителям присвоили 1-й и 2-й взрослые разряды.

ИСТОЧНИК KP.RU