Не водите в гости малознакомых женщин: после общения у рыбинца исчез телефон
На память о свидании дама решила оставить смартфон себе
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В полицию Рыбинска обратился житель поселка Волжский. Он рассказал полицейским, что пообщался у себя дома с малознакомой женщиной, а после ее ухода не обнаружил телефона за семь тысяч рублей. Естественно, в этой истории не обошлось без алкоголя...
42-летнюю женщину без труда нашли полицейские и тоже пообщались, только уже серьезно. На нее завели уголовное дело по статье «Кража». Телефон пришлось вернуть.
Еще одно нелепое преступление совершил 19-летний земляк злоумышленницы. Парень украл винтовку и алюминиевое ведро.
ИСТОЧНИК KP.RU