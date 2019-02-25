Не водите в гости малознакомых женщин: после общения у рыбинца исчез телефон

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-25T12:47:26+03:00

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В полицию Рыбинска обратился житель поселка Волжский. Он рассказал полицейским, что пообщался у себя дома с малознакомой женщиной, а после ее ухода не обнаружил телефона за семь тысяч рублей. Естественно, в этой истории не обошлось без алкоголя...

42-летнюю женщину без труда нашли полицейские и тоже пообщались, только уже серьезно. На нее завели уголовное дело по статье «Кража». Телефон пришлось вернуть.

Еще одно нелепое преступление совершил 19-летний земляк злоумышленницы. Парень украл винтовку и алюминиевое ведро.

ИСТОЧНИК KP.RU