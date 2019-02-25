В Рыбинске 19-летний парень украл винтовку и алюминиевое ведро
«Кража века» произошла в микрорайоне Заволжье. Здесь у жителя Мариевки, обратившегося с заявлением в полицию, находится дом, в который и влез грабитель. Кто-то сорвал замок, проник в дом и украл ведро, пневматическую винтовку и электропроводку. Набор смешной, а вот сумма ущерба оказалась вполне серьезной – 16 тысяч рублей.
Оперативники нашли подозреваемого. «Гением» оказался 19-летний безработный парень. Похищенное частично изъяли и завели на молодого человека уголовное дело по статье «Кража».
Двое ярославцев тоже не отличились умом и, вооружившись молотками, ограбили магазин. Полицейские задержали их со спиртным, которое только они и вынесли
ИСТОЧНИК KP.RU