В Рыбинске 19-летний парень украл винтовку и алюминиевое ведро

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-25T10:26:46+03:00

Интересно, что у него было на уме Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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«Кража века» произошла в микрорайоне Заволжье. Здесь у жителя Мариевки, обратившегося с заявлением в полицию, находится дом, в который и влез грабитель. Кто-то сорвал замок, проник в дом и украл ведро, пневматическую винтовку и электропроводку. Набор смешной, а вот сумма ущерба оказалась вполне серьезной – 16 тысяч рублей.

Оперативники нашли подозреваемого. «Гением» оказался 19-летний безработный парень. Похищенное частично изъяли и завели на молодого человека уголовное дело по статье «Кража».

Двое ярославцев тоже не отличились умом и, вооружившись молотками, ограбили магазин. Полицейские задержали их со спиртным, которое только они и вынесли

ИСТОЧНИК KP.RU