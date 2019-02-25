2019-02-25T12:51:41+03:00
Происшествия

В Ярославле «сотрудники банка» прикололись над пенсионеркой на пять тысяч рублей

Липовые специалисты обменяли деньги женщины на «билеты банка приколов»
Роман Рыжиков
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Никакой "денежной реформы" не проводится!Никакой "денежной реформы" не проводится!Фото: Роман Рыжиков
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87-летняя жительница Красноперекопского района Ярославля стала очередной жертвой мошенников. К пенсионерке пришли две женщины и представились сотрудницами банка. Наговорив, что сейчас проводится денежная реформа, злоумышленницы убедили старушку обменять старые купюры на новые. Так в кошельке пенсионерки стало на пять тысяч рублей меньше. Зато прибавилось «билетов банка приколов» соответствующим номиналом. Мошенниц ищут.

А редакция «КП-Ярославль» вместе с полицией в очередной раз убедительно просит вас провести беседу со своими пожилыми близкими. Убедите родных, что нельзя пускать в дом незнакомцев, даже если они представляются какими-то сотрудниками. И, конечно, никакой денежной реформы не производится! Не позвольте мошенникам обмануть вас и ваших родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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