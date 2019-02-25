У жительницы Ярославля вытащили 20 тысяч рублей из оставленной без присмотра в больнице сумки
Полицейские задержали подозреваемую
Деньги украла другая посетительница медучрежденияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В полицию Ярославля обратилась женщина. У нее из сумки кто-то украл 20 тысяч рублей. Крупную сумму денег женщина непредусмотрительно оставила без присмотра в одном из медучреждений города, а когда вернулась, обнаружила пропажу.
Полицейские сработали оперативно и нашли подозреваемую. Деньги украла жительница Фрунзенского района, которая тоже пришла ко врачам. На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Кража».
А в Красноперекопском районе полицейские задержали двух парней и отобрали у них спиртное – молодые люди не только не заплатили за выпивку, но и разбили витрину магазина
ИСТОЧНИК KP.RU