Иномарка вдребезги: в ДТП на дороге Ярославль – Любим пострадали четыре человека
Столкнулись «Хендай Солярис» и «Митсубиши Лансер»
От удара иномарка превратилась в груду металлоломаФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В воскресенье, 24 февраля на дороге Ярославль – Любим произошло ДТП с участием двух иномарок. Столкнулись «Хендай Солярис» и «Митсубиши Лансер». Удар был такой силы, что у корейской иномарки не осталось «морды». В результате аварии пострадало четыре человека
53-летний водитель «Соляриса», его 50-летняя пассажирка и 24-летний молодой человек из «Митсубиши» госпитализированы. 30-летнюю женщину, которая находилась за рулем «Митсубиши», отпустили на амбулаторное лечение.
На месте аварии работали спасатели, медики и ДПС.
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ИСТОЧНИК KP.RU